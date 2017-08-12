В Псковской области нашли тела двух утопленниц

09:14, 14 августа 2017, ПАИ

13 августа водолазы поисково-спасательной группы МЧС по городу Великие Луки извлекли из озера Сапожок в Новосокольническом районе тело пропавшей женщины 1977 года рождения. Как стало известно Псковскому агентству информации, тело было передано сотрудникам муниципального отдела МВД РФ «Новосокольнический», причина смерти устанавливается.

В этот же день из озера Песчаное в поселке Струги Красные было извлечено тело пропавшей женщины 1995 года рождения. Оно было передано сотрудникам МО МВД РФ «Стругокрасненский». Причина смерти также устанавливается.