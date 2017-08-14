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Общество

Успенский пост начался у православных

С 14 августа у православных начинается Успенский пост. Он установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели, пишет сalend.ru.

На период поста по понедельникам, средам и пятницам предписано сухоядение. Вторник, четверг — горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом.

В день Преображения Господня, 19 августа, разрешается рыба. Рыбный день  и в Успение — если он приходится на среду или пятницу.

 

 

 

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