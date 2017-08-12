Пскович в состоянии наркотического опьянения намеревался убить мать

09:33, 14 августа 2017, ПАИ

Пскович в состоянии наркотического опьянения угрожал убить собственную мать. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, на место происшествия в дом во Втором Зональном проезде выехал наряд группы задержания вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии предприняли необходимые меры и задержали 32-летнего подозреваемого, который вел себя неадекватно и представлял угрозу для окружающих.

Для дальнейшего разбирательства гражданин доставлен в отдел полиции.