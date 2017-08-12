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На двух улицах Невеля выгорели сараи

Минувшей ночью на двух улицах в Невеле произошли пожары в сараях. Как стало известно Псковскому агентству информации, в обоих случаях предполагаемой причиной возгораний является занесение постороннего источника огня.

В частности, на улице Ломоносова у дома 3 сгорели пять дощатых сараев под одной шиферной кровлей, а на улице Кирова у дома №21 – дощатые сараи под одной шиферной кровлей на площади 216 квадратных метров.

На улице Ломоносова пожарным удалось спасти от огня жилой дом.

Напомним, что ещё один сарай сгорел в Невеле 11 августа. Он находился на улице Ставского и принадлежал сотруднику полиции.

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