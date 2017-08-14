От ложных сведений о необходимости перерасчёта пенсии предостерегают псковичей

22:14, 14 августа 2017, ПАИ

В последнее время в сети интернет неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о необходимости перерасчета пенсии с указанием несоответствующих законодательству правил перерасчета. Приводятся несуществующие таблицы с надбавками по несколько тысяч рублей за «детей, которые родились в Советском Союзе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

Результатом распространения недостоверной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет, несмотря на то, что такое понятие как «перерасчет пенсии» действительно существует, приведенная в подобных материалах информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение пенсионеров. Даем разъяснения о том, кому может быть произведен перерасчет пенсии с учетом нестраховых периодов по уходу за детьми.

Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии позволяет повысить размер назначенной страховой пенсии некоторым пенсионерам, имеющим преимущественно «советский» стаж, путем перерасчета в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами, которые у гражданина были учтены по старым правилам (через оценку пенсионных прав, или, исходя из стоимости страхового года), либо при совпадении их с работой учтены как страховые периоды.

- Прежде всего, на такой перерасчет могут рассчитывать пенсионеры, которые имеют двух и более детей, а также те, у которых была невысокая заработная плата или непродолжительный трудовой стаж, - пояснила управляющий Отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова. – В ряде случаев нестраховые периоды дают таким пенсионерам больше пенсионных баллов, чем произведенный зачет в их стаж пенсионных прав исходя из зарплаты.

Перерасчёт пенсии за период ухода за детьми производится одному из родителей. Как правило, это мать. При этом требуется письменное согласие отца на перерасчет пенсии супруге, так как согласно законодательству право на перерасчет имеют мать либо отец.

Дополнительные баллы начисляются людям, которые вышли на пенсию до 1 января 2015 года. Тем же, кто вышел на заслуженных отдых позднее этой даты, размер пенсии устанавливался уже в бальной системе и в более выгодном варианте.

По уходу за первым ребенком начисляются 1,8 баллов за год ухода, за вторым ребенком – 3,6 балла, за третьим и четвертым – 5,4 баллов за каждый год ухода. Баллы начисляются не более чем за четырех детей за период не более 6 лет. Стоимость одного пенсионного балла в 2017 году составляет 78 рублей 58 копеек.

При этом начислить баллы за периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет можно, если во время отпуска по уходу за ребенком был перерыв в работе (например, женщина уволилась с работы), либо период работы выгоднее будет заменить «нестраховым» периодом ухода за ребенком. То есть, пенсионеру из его стажа вычтут период работы и взамен начислят баллы.

- Если периоды ухода за детьми совпадают по времени с периодами работы, в страховой стаж учитывается один из периодов – тот, с учетом которого размер пенсии будет выше, - уточнила управляющий. – При этом хочу обратить внимание, что речь здесь идет именно о замене периодов, а не о прибавлении их к стажу. Приведу конкретный пример:

Женщина 1940 года рождения имеет троих детей. На 1 января 2002 года она имела 41 год трудового стажа. Все дети были рождены в период трудовой деятельности. Ее пенсия была рассчитана из максимального размера на 01 января 2002 года. После замены периодов работы нестраховыми периодами (по 1,5 года ухода за каждым ребенком) из ее общего стажа и валоризации (надбавка за советский стаж) ушло по 4,5 года. Пенсия женщины уже рассчитывается исходя из стажа 36 лет. После начисления баллов за 3-х детей (16,2 баллов) ее пенсия выросла на 20 рублей.

В некоторых случаях мы видим не прибавку, а, наоборот, уменьшение размера пенсии. В этом случае перерасчет не производится.

Управляющий отметила, что размер прибавки рассчитывается индивидуально по каждому конкретному случаю и только по заявлению самого пенсионера.

При обращении в клиентские службы ПФР, помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо предоставить свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие достижение (дожитие) ими возраста не менее полутора лет (например, паспорт), согласие отца на перерасчет пенсии матери.

В случае положительного решения, перерасчет размера пенсии производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление. Никаких ограничений по срокам подачи заявлений нет.