Инспекторам ГИБДД разрешат останавливать машины в любом месте, но запретят курить и грубить

09:38, 14 августа 2017, ПАИ

Госавтоинспекция планирует внести изменения в регламент по надзору за дорожным движением, пишет газета «Коммерсантъ». Новая редакция документа, являющегося, по сути, инструкцией для сотрудников ДПС и водителей по взаимодействию друг с другом, опубликована на портале regulation.gov.ru. Отметим, сейчас действует старый регламент, утвержденный приказом МВД от 2009 года.

Согласно новой редакции регламента, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов (при отсутствии каких-либо подозрений в совершении нарушения либо преступления) инспекторы теперь смогут не только на стационарных постах ДПС, как сейчас, но и в любом месте на дороге.

Права инспектору нужно передавать «без удерживающих устройств». Как поясняет «Коммерсантъ», речь идет о железных цепочках, которыми некоторые водители пристегивают права, чтобы инспектор не забрал их к себе в машину. В случае нарушения этого требования сотрудник ГИБДД сможет применить к водителю ст. 19.3 КоАП «Неподчинение требованиям полицейского», подразумевающей наказание вплоть до ареста.

Также согласно новой редакции регламента сотрудник ГИБДД должен будет воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений». При этом инспектору не рекомендуется вести себя грубо, проявлять пренебрежительный тон, быть заносчивым, делать предвзятые замечания. Кроме того, не допускаются «действия, провоцирующие противоправное поведение», «оскорбительные выражения или реплики», а также курение.

Издание отмечает, что в новом регламенте впервые описывается ситуация, когда водитель склоняет инспектора к получению взятки. В этом случае сотрудник ДПС должен будет подать уведомление в МВД.

В документе также уточняется процесс проверки водителя на состояние опьянения: если медицинское освидетельствование у врача не выявило состояния опьянения, то инспекторы обязаны будут вернуть водителя из больницы к автомобилю.