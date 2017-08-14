Массажное оборудование представит на Медовом фестивале компания «Нуга Люкс»

10:13, 14 августа 2017, ПАИ

На Медовом фестивале в Пскове для всех желающих компания «Нуга Люкс» проведёт бесплатную демонстрацию массажного оборудования и консультации по его использованию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В магазине-салоне «НУГА-БЕСТ» любой желающий может бесплатно опробовать оздоровительное воздействие массажного оборудования неограниченное количество раз, а также купить понравившиеся устройства. Желающих приглашают посетить также демонстрационно-обучающий зал.

Для населения компания работает бесплатно по адресу: Псков, Рижский проспект, 60.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации.

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».