0
11:14
Медовый Спас празднуется 14 августа
11:06
Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта
10:13
Массажное оборудование представит на Медовом фестивале компания «Нуга Люкс»
09:54
Новостройки Пскова в одной экскурсии покажет «Авентин» 19 августа
09:38
Инспекторам ГИБДД разрешат останавливать машины в любом месте, но запретят курить и грубить
15:19
Конфеты премиум-класса представит компания «Ликом» на Медовом фестивале
12:29
Стабильности и процветания пожелали строителям руководители Пскова
Еще новости
Общество

Массажное оборудование представит на Медовом фестивале компания «Нуга Люкс»

На Медовом фестивале в Пскове для всех желающих компания «Нуга Люкс» проведёт бесплатную демонстрацию массажного оборудования и консультации по его использованию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.  

В магазине-салоне «НУГА-БЕСТ» любой желающий может бесплатно опробовать оздоровительное воздействие массажного оборудования неограниченное количество раз, а также купить понравившиеся устройства. Желающих приглашают посетить также демонстрационно-обучающий зал.

Для населения компания работает бесплатно по адресу: Псков, Рижский проспект, 60.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации. 

 Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Медовый фестиваль
Массажное оборудование представит на Медовом фестивале компания «Нуга Люкс» Конфеты премиум-класса представит компания «Ликом» на Медовом фестивале На Медовом фестивале в Пскове можно будет приобрести детские книги по ценам издательства На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля Средства от продажи 200-килограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы Изборский коллектив «Тканые одежды» представит на Медовом фестивале коллекцию «Дочуша» Опочецкие ансамбли «Забава» и «Ступени» выступят на Медовом фестивале в Пскове Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля Блины с мёдом и сбитнем, лотерею и большой приз обещает «Столбушинский продукт» гостям Медового фестиваля
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Медовый Спас празднуется 14 августа
14 августа 2017
Медовый Спас празднуется 14 августа
Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта
14 августа 2017
Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта
Массажное оборудование представит на Медовом фестивале компания «Нуга Люкс»
14 августа 2017
Массажное оборудование представит на Медовом фестивале компания «Нуга Люкс»
Новостройки Пскова в одной экскурсии покажет «Авентин» 19 августа
14 августа 2017
Новостройки Пскова в одной экскурсии покажет «Авентин» 19 августа
Инспекторам ГИБДД разрешат останавливать машины в любом месте, но запретят курить и грубить
14 августа 2017
Инспекторам ГИБДД разрешат останавливать машины в любом месте, но запретят курить и грубить
Конфеты премиум-класса представит компания «Ликом» на Медовом фестивале
13 августа 2017
Конфеты премиум-класса представит компания «Ликом» на Медовом фестивале
Стабильности и процветания пожелали строителям руководители Пскова
13 августа 2017
Стабильности и процветания пожелали строителям руководители Пскова 1
С профессиональным праздником поздравил псковских строителей Андрей Турчак
13 августа 2017
С профессиональным праздником поздравил псковских строителей Андрей Турчак 2

Идет загрузка...