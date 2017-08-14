27 единиц оружия изъяла Росгвардия у жителей Великих Лук

10:26, 14 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе Росгвардии по Псковской области, удалось изъять 27 единиц гражданского оружия и боле 12 тысяч патронов.

В профилактических мероприятиях задействованы сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы и СОБР отдела Росгвардии по Псковской области.

По результатам проверок выявлено два нарушения правил оборота гражданского оружия. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Также сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения оружия. Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.