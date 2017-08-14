Новостройки Пскова в одной экскурсии покажет «Авентин» 19 августа

09:54, 14 августа 2017, ПАИ

В субботу, 19 августа, состоится бесплатная экскурсия для тех, кто планирует покупку квартиры в новостройке в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы – компания «Авентин – Псков», участники тура смогут сложить собственное мнение о квартирах в ЖК «Видный», ЖК «Молодежный», ЖК «7 Небо», в новостройках на улицах Балтийской, Юбилейной и Зональном шоссе.

Качество строительства и отделочных материалов, инфраструктура и местоположение, планировки и условия покупки – все это в рамках одной поездки. Кроме независимых консультаций от специалистов центра недвижимости относительно преимуществ каждого из вариантов, участники экскурсии смогут абсолютно бесплатно в этот же день забронировать понравившуюся квартиру.

А тем, кому для покупки новостройки необходимо продать имеющееся жилье, прямо во время поездки специалисты «Авентин – Псков» расскажут о процедуре продажи имеющегося жилья.

«Если и вы не хотите совершать такие важные решения «вслепую», воспользуйтесь возможность составить собственное мнение - бронируйте место в списке участников экскурсии», - призвали псковичей.

Количество мест ограничено.

Запись по телефону: 8112-29-84-84 и в сообществе: https://vk.com/aventinpskov?w=wall-55490100_2522%2Fall.