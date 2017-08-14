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Общество

Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта

Комиссия, состоящая из специалистов Управления городского хозяйства администрации Пскова, сотрудников организации-подрядчика, приняла участки улиц Некрасова и Зонального шоссе после  ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

К выполненным подрядчиками работам претензий нет. Как только позволит погода, на дорожное покрытие будет нанесена разметка. По условиям контракта подрядчик должен был выполнить фрезерование, укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтового покрытия, отремонтировать канализационные люки, обновить бордюрный камень. Гарантийный срок эксплуатации асфальтового покрытия - 4 года.

Добавим, на этой неделе подрядчики, выигравшие муниципальные контракты, производят подготовительные работы на участке улицы Вокзальной от Октябрьского проспекта до Льва Толстого и на улице Железнодорожной от Советской армии до Декабристов.

Напомним, в настоящее время в Пскове ремонт ведется на нескольких участках улиц. 2 августа началась активная фаза работ на перекрестке 128-й Стрелковой дивизии и улицы Вокзальной. На участке улицы Шестака от Рижского проспекта до Гаражного проезда также начался подготовительный этап ремонта. На улице Гражданской ведутся работы по обустройству тротуара и замене коммуникаций. Ремонтные работы также производятся на улице Герцена. В этом сезоне в Пскове в плане ремонта стоят 17 участков улиц.

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