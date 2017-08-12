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Политика

Псковские «Коммунисты России» объявили голодовку

Активисты Псковского регионального отделения партии «Коммунисты России» объявили голодовку в поддержку однопартийцев из Северной Осетии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Как говорится в распространенном коммунистами пресс-релизе, 10 августа Ставропольский краевой суд «по явно надуманным основаниям снял» с выборов в законодательное Собрание Северной Осетии список «Коммунистов России» во главе с председателем партии Максимом Сурайкиным. «Исходя из вышеизложенного, Псковское областное отделение считает своим долгом поддержать общероссийскую политическую голодовку до полного удовлетворения наших требований по восстановлению списка нашей партии на выборах в Законодательное Собрание Республики Северная Осетия», - говорится в заявлении.

Псковские «Коммунисты России» утверждают, что в голодовке принимают участие первый секретарь комитета Псковского областного отделения партии Дмитрий Иванов, секретарь отделения Вячеслав Евдокименко и член комитета Дмитрий Румянцев.

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