Псковские «Коммунисты России» объявили голодовку

10:27, 14 августа 2017, ПАИ

Активисты Псковского регионального отделения партии «Коммунисты России» объявили голодовку в поддержку однопартийцев из Северной Осетии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Как говорится в распространенном коммунистами пресс-релизе, 10 августа Ставропольский краевой суд «по явно надуманным основаниям снял» с выборов в законодательное Собрание Северной Осетии список «Коммунистов России» во главе с председателем партии Максимом Сурайкиным. «Исходя из вышеизложенного, Псковское областное отделение считает своим долгом поддержать общероссийскую политическую голодовку до полного удовлетворения наших требований по восстановлению списка нашей партии на выборах в Законодательное Собрание Республики Северная Осетия», - говорится в заявлении.

Псковские «Коммунисты России» утверждают, что в голодовке принимают участие первый секретарь комитета Псковского областного отделения партии Дмитрий Иванов, секретарь отделения Вячеслав Евдокименко и член комитета Дмитрий Румянцев.