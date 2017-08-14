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Общество

Обеспеченным себя считает каждый шестой житель России

Обеспеченным себя считает каждый шестой житель России. Как сообщает газета «Известия», доля россиян, которые считают свое материальное положение хорошим, достигла максимума за последние пять лет.

В мае 2017 года обеспеченными себя называли 17% граждан России, это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Эксперты считают этот показатель хорошим и прогнозируют его дальнейший рост, однако подчеркивают, что в Европе и США количество обеспеченного населения намного больше.

Кроме того, незначительно сократилось число россиян, называющих себя бедными. К этой группе населения причислили себя 20% респондентов, что на 1 процентный пункт меньше, чем полгода назад.

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