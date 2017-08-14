Обеспеченным себя считает каждый шестой житель России

11:00, 14 августа 2017, ПАИ

Обеспеченным себя считает каждый шестой житель России. Как сообщает газета «Известия», доля россиян, которые считают свое материальное положение хорошим, достигла максимума за последние пять лет.

В мае 2017 года обеспеченными себя называли 17% граждан России, это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Эксперты считают этот показатель хорошим и прогнозируют его дальнейший рост, однако подчеркивают, что в Европе и США количество обеспеченного населения намного больше.

Кроме того, незначительно сократилось число россиян, называющих себя бедными. К этой группе населения причислили себя 20% респондентов, что на 1 процентный пункт меньше, чем полгода назад.