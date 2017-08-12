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650 млн рублей пропали с банковских карт россиян

В 2016 году хакеры похитили с банковских карт россиян 650 млн рублей, сообщает газета «Известия». По сравнению с 2015 годом этот показатель упал на 15%. Снижение произошло из-за того, что россияне изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них. Это следует из расчетов, которые провела компания Zecurion, специализирующаяся на безопасности банковского обслуживания.

По прогнозам, в 2017 году объем хищений увеличится до 750 млн рублей. По словам экспертов, кибермошенники совершенствуют свои схемы. Используя методы социальной инженерии, хакеры звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и просят сообщить данные карт. Также злоумышленники высылают на электронную почту клиентов банков письма со ссылками и файлами, ориентированными на их интересы. Открывая эти вложения, клиенты запускают вирус.

В компании сообщили, что по итогам этого года вновь ожидается увеличение объема хищений. Мошенники ввели новую схему обмана. Они звонят потенциальным жертвам от имени сотрудников Федеральной налоговой службы и под предлогом необходимости погашения задолженности узнают необходимые данные.

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