Пскович завоевал «бронзу» на мотокроссе в Новгородской области

10:56, 14 августа 2017, ПАИ

Пскович Алексей Алексеев завоевал «бронзу» на Открытом чемпионате и первенстве Крестецкого муниципального района Новгородской области по мотокроссу на кубок ООО «ПРОФИ». Об этом Псковскому агентству информации сообщил друг спортсмена Сергей Андреев.

Соревнования прошли 12-13 августа, в них участвовали представители Санкт-Петербурга, Новгородской области, Москвы, Пскова.

Алексей Алексеев выступал в классе «Любители А», где на старт вышли 16 мотогонщиков.

Добавим, что Алексею Алексееву 34 года, он выступает за команду мотоклуба «Позитивная механика».

Следующие соревнования, в которых примет участие пскович, это третий этап «Кубка Ладоги». Они состоятся 26 августа в посёлке Стеклянный Ленинградской области.