Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета

11:20, 14 августа 2017, ПАИ

Псковский бизнесмен Александр Колпаков избран председателем Российско-Латвийского делового совета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе торгово-промышленной палаты РФ. На посту председателя совета Александр Колпаков сменил президента ОАО «Альфа банк» Петр Авен. Его заместителем был избран президент ТПП Псковской области Владимир Зубов, исполнительным директором совета утвержден директор АНО «Региональная экспертная гильдия» Владимир Шураев.

В сообщении пресс-службы ТПП отмечается, что Российско-Латвийский деловой совет за 10 лет работы «зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития двустороннего сотрудничества»: «регулярно проводились совместные заседания и встречи председателей национальных деловых советов, организовывались бизнес-миссии на уровне регионов, выездные семинары и круглые столы с участием предпринимателей обеих стран». «Участники заседания выразили благодарность за проведенную работу Петру Авену, первому председателю делового совета», - отметили в Торого-промышленной палате.

«Деловой совет – хорошая площадка для выработки единой позиции, рекомендаций предпринимательского сообщества, анализа проблем и поиска совместных решений, защиты российских интересов», - отметил после своего назначения на пост председателя совета Александр Колпаков.

Работу делового совета предполагается сконцентрировать, в первую очередь, на вопросах приграничного и межрегионального сотрудничества. В частности, решено подготовить и утвердить на очередном заседании перечень проектов двустороннего сотрудничества для последующего согласования с латвийской стороной, восстановить членскую базу, подтянуть к работе российские регионы, ранее проявлявших интерес к развитию делового взаимодействия с Латвией (Ярославская, Нижегородская, Калининградская, Смоленская области и т.д.), а также привести модернизацию интернет-сайта совета.

Отметим, Александр Колпаков наряду с Владимиром Рыбаловым, а также братьями Георгием и Рейнальдом Кухи является учредителем компании «ВАГР ГРУПП». ООО «ВАГР ГРУПП», в свою очередь, является учредителем общества с ограниченной ответственностью «ЭГЛЕ», которое занимается на территории Псковской области крупными девелоперскими проектами.