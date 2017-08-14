В Пушкинских Горах ОНФ помог жителям не допустить вырубку деревьев

13:19, 14 августа 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области продолжают держать на контроле ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе. Во многих дворах, которые вошли в программу в 2017 году, начались работы по благоустройству, однако не все жители домов довольны изменениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Жители дома № 24 по улице Ленина в поселке Пушкинские Горы обратились к активистам ОНФ с жалобой, что благоустройство в их дворе муниципалитет намерен производить не так, как желают граждане. В небольшом дворе, который окружают несколько многоквартирных домов, растут большие деревья, высаженные много лет назад старожилами дома. По словам инициативной группы жильцов дома №24, администрация намерена спилить деревья и обустроить на этом месте автомобильную парковку. При этом, как уверяют граждане, на общем собрании в апреле, когда решался вопрос по проекту благоустройства, присутствовали не более 30 жителей домов, окружающих этот двор, а в протоколе собрания, который находится в администрации муниципалитета, подписей проголосовавших за проект значительно больше, и в нем ничего не сказано о вырубке деревьев.

Представители муниципалитета сообщили, что на общем собрании жителей был оговорен перечень работ по благоустройству, а управляющая компания разработала план-схему с учетом мнения граждан.

Когда во дворе начались работы по благоустройству, на защиту деревьев вышла инициативная группа жителей дома, в результате работы были приостановлены.

«Как выяснилось, дворовая территория не отмежевана, и потому юридически является муниципальной. Это, в свою очередь, позволяет муниципалитету произвести вырубку деревьев без учета мнения граждан. Однако в ходе встречи граждан с чиновниками с участием представителей Народного фронта была достигнута договоренность о том, что администрация муниципалитета за свой счет произведет оценку состояния деревьев и по экспертному заключению специалистов будет принимать решение о вырубке аварийных деревьев и санитарной обрезке зеленых насаждений», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Жители дома № 24 разработали свой план проекта благоустройства двора, который намерены подать в администрацию муниципалитета для внесения изменений в уже разработанный проект благоустройства дворовой территории. Под ним подписались 108 жителей. Также инициативная группа жильцов обратилась в прокуратуру с просьбой проверить пакет документов в администрации муниципалитета, на основании которого был разработан план-схема, предусматривающий вырубку деревьев, и законность действий чиновников.

«От активности жителей зависит, насколько комфортными станут их дворы после работ по благоустройству. Поэтому одна из важнейших задач при реализации этого федерального проекта – повысить активность людей при определении того, как будет выглядеть городская среда. Ситуации, при которых люди остаются недовольны результатами реализации проекта, по нашему мнению, недопустимы, как недопустимы и ситуации с так называемой имитацией участия граждан. Ситуацию в данном дворе мы взяли на контроль», – отметил Турчин.