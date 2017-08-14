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Общество

Досрочно отремонтирована дорога возле Псковского филиала Академии ФСИН

Досрочно отремонтирована дорога возле Псковского филиала Академии ФСИН России. Все работы выполнены раньше установленных сроков, сообщили Псковскому агентству информации   в пресс-службе вуза.

Напомним, что ремонт дороги, ведущей от железнодорожного переезда до центрального входа в образовательную организацию, стал возможен благодаря достигнутым в июле этого года договоренностям начальника Академии ФСИН России Александра Крымова и руководителя псковского филиала вуза Юрия Панина с властями Псковской области и Пскова.

Ремонт дороги был начат после этих соглашений, с 1 августа.

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