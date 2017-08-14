Досрочно отремонтирована дорога возле Псковского филиала Академии ФСИН
Досрочно отремонтирована дорога возле Псковского филиала Академии ФСИН России. Все работы выполнены раньше установленных сроков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.
Напомним, что ремонт дороги, ведущей от железнодорожного переезда до центрального входа в образовательную организацию, стал возможен благодаря достигнутым в июле этого года договоренностям начальника Академии ФСИН России Александра Крымова и руководителя псковского филиала вуза Юрия Панина с властями Псковской области и Пскова.
Ремонт дороги был начат после этих соглашений, с 1 августа.