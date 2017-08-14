0
22:35
Раскрыт окончательный дизайн iPhone 8
20:52
Зимнюю одежду разрешат бесплатно брать на борт самолёта
19:32
Вершины Карачаево-Черкессии покорил сотрудник псковского следственного управления
17:35
Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове
14:38
Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук
12:42
На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей
11:14
Медовый Спас празднуется 14 августа
Еще новости
Общество

В загородном учебном центре псковского филиала академии ФСИН прошёл родительский день

13 августа в загородном учебном центре псковского филиала академии ФСИН прошёл родительский день, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Родители первокурсников встретились с руководством и курсовыми офицерами псковского филиала академии, которым задали вопросы, связанные с условиями прохождения службы и проживания вчерашних школьников. Им показали фильм, главными героями которого стали курсанты набора 2017 года. 

После этого гости ознакомились с территорией загородного учебного центра и посетили столовую, в которой все желающие смогли оценить качество приготавливаемой пищи. 

По словам родителей, они остались довольны не только бытовыми условиями, в которых проживают их дети, но и внешним видом первокурсников. Курсанты порадовали своих родственников первыми навыками умения держаться в строю, пройдя строем и с песней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Раскрыт окончательный дизайн iPhone 8
14 августа 2017
Раскрыт окончательный дизайн iPhone 8
Зимнюю одежду разрешат бесплатно брать на борт самолёта
14 августа 2017
Зимнюю одежду разрешат бесплатно брать на борт самолёта
Вершины Карачаево-Черкессии покорил сотрудник псковского следственного управления
14 августа 2017
Вершины Карачаево-Черкессии покорил сотрудник псковского следственного управления
Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове
14 августа 2017
Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове
Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук
14 августа 2017
Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук 1
На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей
14 августа 2017
На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей 4
Медовый Спас празднуется 14 августа
14 августа 2017
Медовый Спас празднуется 14 августа
Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта
14 августа 2017
Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта 1

Идет загрузка...