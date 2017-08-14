В загородном учебном центре псковского филиала академии ФСИН прошёл родительский день

21:39, 14 августа 2017, ПАИ

13 августа в загородном учебном центре псковского филиала академии ФСИН прошёл родительский день, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Родители первокурсников встретились с руководством и курсовыми офицерами псковского филиала академии, которым задали вопросы, связанные с условиями прохождения службы и проживания вчерашних школьников. Им показали фильм, главными героями которого стали курсанты набора 2017 года.

После этого гости ознакомились с территорией загородного учебного центра и посетили столовую, в которой все желающие смогли оценить качество приготавливаемой пищи.

По словам родителей, они остались довольны не только бытовыми условиями, в которых проживают их дети, но и внешним видом первокурсников. Курсанты порадовали своих родственников первыми навыками умения держаться в строю, пройдя строем и с песней.