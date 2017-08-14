Первокурсники встретились с председателем совета ветеранов псковского филиала академии ФСИН

22:52, 14 августа 2017, ПАИ

Первокурсники встретились с председателем совета ветеранов псковского филиала академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Встреча Юрия Трофимова с 50 курсантами, зачисленными на обучение в псковский филиал академии ФСИН России, состоялась в загородном учебном центре, где они проходят первоначальную профессиональную подготовку. На встрече ветерана с курсантами присутствовало руководство курса учебно-строевых подразделений.

Заслуженный ветеран рассказал молодым людям о службе в уголовно-исполнительной системе, призвав всех быть верными делу, которому служишь и с честью выполнять свои служебные обязанности.

Курсанты поделились с гостем впечатлениями от пребывания в загородном учебном центре, поведав о первых тяготах службы и преодолении трудностей.

Юрий Трофимов выразил надежду, что все курсанты набора 2017 года справятся с новыми в их жизни испытаниями и в полном составе в День знаний приступят к занятиям и примут присягу в псковском филиале академии.