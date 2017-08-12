Безработный украл аккумуляторы с экскаватора на стройплощадке в Великих Луках

11:46, 14 августа 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Великим Лукам раскрыли кражу двух аккумуляторов с экскаватора на территории одной из строительных площадок города.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался безработный 20-летний житель Великолукского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.