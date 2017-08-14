На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей

12:42, 14 августа 2017, ПАИ

За первые два дня работы «горячей линии» связи с избирателями в Псковской области поступили 8 обращений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отделения Ассоциации юристов, первый звонок поступил от одного из кандидатов на пост главы Палкинского района, который просил пояснить, что можно считать использованием административного ресурса.

В категории вопросы избирателей также поступили звонки с просьбой найти информацию о том, кто является кандидатами по избирательному округу №5 в Псковскую городскую Думу, в том числе жители этого округа интересовались, когда кандидаты будут проводить встречи с избирателями. Ещё один обратившийся хотел получить пояснения о том, что является незаконной предвыборной агитацией.

На линию также поступали вопросы юридического характера: по программе обеспечения жильем молодых семей и льготам для инвалидов по зрению. Остальные звонки носили социально-бытовой характер и касались проблем ЖКХ и транспортного сообщения. По этим вопросам направлены запросы в соответствующие структуры.

Напомним, с 10 августа в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в Псковской области по телефону 8-900-995-64-01 работает линия связи с избирателями. В этом году она организована Общественной палатой Псковской области, псковским отделением Ассоциации юристов, Центром правового просвещения и медиации, Молодежным парламентом Псковской области. Общественная линия будет работать при поддержке и в тесном сотрудничестве с Избирательной комиссий Псковской области.

Главной целью работы линии является обеспечение избирательных прав граждан, а также оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на 10 сентября.

Отметим, что «горячая линия» будет работать и в Единый день голосования, 10 сентября. Операторы будут отвечать на звонки с момента открытия избирательных участков до подведения итогов голосования.

Напомним, в Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Псковской области пройдет 38 избирательных кампаний: выборы депутатов районных Собраний в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовическом, Дновском, Красногородском, Локнянском,Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Струго-Красненском, Усвятском районах и депутатов городских дум в Пскове и Великих Луках, а также выборы глав муниципалитетов в Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском районах, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки), дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» по одномандатному избирательному участку № 7, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Опочка» по одномандатному избирательному округу № 12, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Струги Красные» по одномандатному округу № 5, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Дно» по многомандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Артемовская волость» по многомандатному избирательному округу № 1, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Писковическая волость» по одномандатному округу № 1.