Сотрудник псковской Росгвардии стал серебряным призёром турнира по плаванию

12:21, 14 августа 2017, ПАИ

Сотрудник псковской Росгвардии стал серебряным призёром турнира по плаванию в рамках Спартакиады Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, соревнования проходили в бассейне спортивной школы Великого Новгорода. В них приняли участие пловцы из воинских частей округа, а также из входящих в его состав территориальных органов Росгвардии.

В командном зачете сборная Псковской области вошла в число пяти лучших. В личном первенстве на дистанции 50 метров брасом 2 место завоевал сотрудник вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области капитан полиции Александр Смирнов.

Из спортсменов, показавших на турнире наиболее выдающиеся результаты, будет сформирована команда, которая представит Северо-Западный округ Росгвардии на общеведомственном чемпионате.