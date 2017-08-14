Мошенник в Интернете пытался продать гараж великолучанки

12:10, 14 августа 2017, ПАИ

Жительница Великих Лук обнаружила на одном из сайтов в Интернете объявление о продаже своего гаража, размещенное неизвестными. Она сразу же обратилась за помощью в полицию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Под контролем сотрудников правопорядка была организована встреча с лжепродавцом, в ходе которой в качестве предоплаты за гараж ему передали 15 тыс. рублей. По итогу встречи злоумышленник был задержан. Им оказался 27-летний безработный житель Великолукского района.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.