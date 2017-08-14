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Экономика

Россельхозбанк увеличил максимальный срок потребительского кредитования

Россельхозбанк увеличил максимальный срок потребительского кредитования с 5 до 7 лет (включительно), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Предложение действует для участников «зарплатных» проектов РСХБ, «надежных» клиентов банка, а также работников бюджетных организаций и распространяется на нецелевые программы потребительского кредитования с обеспечением/без обеспечения, а также на рефинансирование потребительских кредитов. Процентные ставки по данным программам установлены на уровне от 12,9% годовых*.

РСХБ является одним из лидеров на российском рынке потребительского кредитования. По итогам первого полугодия 2017 года объем выдач по данному направлению составил 43,9 млрд рублей, что на 11,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

*Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.

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