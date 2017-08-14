Фура съехала в кювет на трассе Псков – Изборск, водитель госпитализирован

12:59, 14 августа 2017, ПАИ

13 августа около 17:20 в Псковском районе на 13-м километре дороги Псков - Изборск до границы с Эстонией 51-летний водитель автомашины DAF FT XF 150 с полуприцепом KRONE съехал с дороги в кювет. Пострадал в этой аварии водитель фуры, его доставили в Псковскую областную клиническую больницу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 13:30 в воскресенье ДТП произошло в Новосокольническом районе на 2-м километре дороги Золотково – Демя – Гущино. Там 34-летний водитель автомашины ВАЗ – 21099 не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и совершил наезд на земляные неровности. В Новосокольническую больницу с травмами после этой аварии доставили 47-летнего пассажира ВАЗа.

12 августа в 13:30 в Невельском районе на 5-м километре дороги Невель – Трехалево 18-летний велосипедист, ехавший по середине проезжей части дороги, совершил резкий поворот налево перед двигающимся в попутном направлении автомобилем «Лада Приора» и столкнулся с ним. Велосипедист с полученными ранениями был госпитализирован.

В 13:55 в Пскове у дома 1 по улице Чудской 64-летний водитель автомашины УАЗ «Патриот» при перестроении не пропустил «Рено Логан» и столкнулся с ним. Пострадала в этой аварии 36-летняя пассажирка «Рено». Она обратилась в травмпункт Пскова.

Также стали известны подробности ДТП с участием 4-летнего ребёнка, которое произошло у дома 22 по Октябрьскому проспекту в Пскове. Сбил его 29-летний молодой человек на велосипеде «Мерида Хард», который ехал по тротуару. Ребёнка с травмами поместили в Детскую областную больницу.

Ещё одна авария 12 августа случилась в 23:25 в Псковском районе на 298-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель. Там 47-летний велосипедист, пересекая проезжую часть вне населённого пункта в темное время суток в состоянии алкогольного опьянения с левой полосы в правую, врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль «Киа Спектра». Велосипедист получил ранения и был доставлен в Псковскую районную больницу.

Других ДТП за прошедшие выходные дни, 12 и 13 августа, в Псковской области не зарегистрировали.

Был зафиксирован один угон. Он случился в ночь на 13 августа в городе Острове. Там от дома 22 по улице Меркурьева пропал автомобиль ВАЗ-2107 (госномер В556ЕВ/60) 2001 года выпуска в кузове темно-голубого цвета.