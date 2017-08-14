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Экономика

Более 2 тысяч тонн санкционной продукции уничтожили в Псковской области в этом году

В этом году в Псковской области выявлено и уничтожено более 2 тысяч тонн запрещенной к ввозу из Европы плодоовощной, мясной и рыбной продукции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Лица, допустившие нарушения в этой области привлекаются как к административной ответственности в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, так и к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Как уточнили в таможне, основная часть санкционной продукции ввозится на территорию Российской Федерации из Белоруссии, имеющей общую границу со странами Европейского союза, которые до введения ответных мер на санкции были крупными поставщиками плодоовощной продукции в Россию. Продукция, поступающая в Российскую Федерацию с территории Белоруссии, согласно сопроводительным документам, произведена в странах Африки и Ближнего Востока (Мадагаскар, Бенин, Ливан, Йемен и т. д.), поэтому вся сельскохозяйственная продукция, данных стран попадает под пристальное внимание таможенных и иных контролирующих органов на всех этапах контроля.

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