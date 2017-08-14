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Суд обязал жителя Локнянского района заплатить неустойку за просрочку алиментов

В ходе проверки прокуратура Локнянского района выявила факт ненадлежащего исполнения  местным жителем требований семейного законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в нарушении  требований статей 60, 80 и  115  Семейного Кодекса РФ, местный житель, лишенный родительских прав, должен был по решению Локнянского суда выплачивать алименты  на содержание его ребёнка в органы опеки и попечительства. Однако, в течение полугода родитель выплат не производил, в результате чего образовалась задолженность.

С целью защиты прав несовершеннолетнего ребенка прокуратура Локнянского района произвела расчет неустойки за просрочку выплаты алиментов, мировому судье было направлено исковое заявление с требованием о взыскании неустойки в размере 13 тыс. 853 рублей 64 копеек.

Исковое заявление рассмотрено судом, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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