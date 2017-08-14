Суд обязал жителя Локнянского района заплатить неустойку за просрочку алиментов

13:47, 14 августа 2017, ПАИ

В ходе проверки прокуратура Локнянского района выявила факт ненадлежащего исполнения местным жителем требований семейного законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в нарушении требований статей 60, 80 и 115 Семейного Кодекса РФ, местный житель, лишенный родительских прав, должен был по решению Локнянского суда выплачивать алименты на содержание его ребёнка в органы опеки и попечительства. Однако, в течение полугода родитель выплат не производил, в результате чего образовалась задолженность.

С целью защиты прав несовершеннолетнего ребенка прокуратура Локнянского района произвела расчет неустойки за просрочку выплаты алиментов, мировому судье было направлено исковое заявление с требованием о взыскании неустойки в размере 13 тыс. 853 рублей 64 копеек.

Исковое заявление рассмотрено судом, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.