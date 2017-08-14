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Общество

Интерактивную программу представят сотрудники музея-усадьбы Мусоргского на фестивале в Великих Луках

Сотрудники музея-усадьбы М. П. Мусоргского в посёлке Наумово Куньинского районе примут участие в фестивале-конкурсе семейных и самодеятельных кукольных театров «КуклоГрад – 2017», который пройдёт 26 августа в рамках празднования Дня города воинской славы в Великих Луках.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике,  на фестивале-конкурсе сотрудники музея-усадьбы М. П. Мусоргского представят интерактивную программу «Расскажи мне нянюшка...».

Во время проведения программы все пришедшие смогут стать участниками театрального кукольного действа с участием сказочных героев Бабы Яги и Гнома. Баба Яга, Гном, Мальчик - персонажей музыкальных пьес М. П. Мусоргского. Программа сопровождается вокальным циклом «Детская» и фортепианным циклом «Картинки с выставки».

В программе задействованы куклы, изготовленные Людмилой Семеновой, которая также примет участие в фестивале-конкурсе «КуклоГрад – 2017».

Фестиваль пройдёт с 14:00 до 17:00 в сквере у Детской музыкальной школы №1 (Великие Луки, площадь Ленина, дом 3).

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