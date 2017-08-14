Заместитель прокурора области встретится с жителями Бежаницкого района
Заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко в августе организует личный прием граждан в прокуратуре Бежаницкого района.
Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре региона, для встречи с Виктором Борисенко в срок до 18 августа необходимо обратиться к прокурору Бежаницкого района Павлу Михайлову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдёт в прокуратуре района: посёлок Бежаницы, улица Советская, дом 64а.