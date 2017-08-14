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Общество

Заместитель прокурора области встретится с жителями Бежаницкого района

Заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко в августе организует личный прием граждан в прокуратуре Бежаницкого района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре региона, для встречи с Виктором Борисенко в срок до 18 августа необходимо обратиться к прокурору Бежаницкого района Павлу Михайлову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт в прокуратуре района: посёлок Бежаницы, улица Советская, дом 64а.

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