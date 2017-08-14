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Двое детей потерялись в порховском лесу

Сегодня, 14 августа, в Порховском районе у деревни Новая Каменка потерялись в лесу 10-летний мальчик и 5-летняя девочка. Как стало известно Псковскому агентству информации, дети пришли в лес вместе с бабушкой для сбора ягод, но в процессе пропали из виду и не откликались на голос.

В 12:40 полицейские и сотрудники МЧС начали поиск детей, в 13:25   они были обнаружены и выведены их леса. Дети, по оценке специалистов, находились в хорошем состоянии, их передали бабушке.

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