Двое детей потерялись в порховском лесу

14:11, 14 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 14 августа, в Порховском районе у деревни Новая Каменка потерялись в лесу 10-летний мальчик и 5-летняя девочка. Как стало известно Псковскому агентству информации, дети пришли в лес вместе с бабушкой для сбора ягод, но в процессе пропали из виду и не откликались на голос.

В 12:40 полицейские и сотрудники МЧС начали поиск детей, в 13:25 они были обнаружены и выведены их леса. Дети, по оценке специалистов, находились в хорошем состоянии, их передали бабушке.