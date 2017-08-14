Псковские полицейские посетили подшефный детский дом

20:37, 14 августа 2017, ПАИ

В рамках всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» псковские полицейские вместе с общественниками побывали в подшефном детском доме и сыграли с воспитанниками в футбол. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«После проведенной сотрудниками полиции зарядки состоялся турнир по футболу. После окончания матча ребята дружно обступили гостей, чтобы сфотографироваться с ними на память. В это время с самыми маленькими воспитанниками общественники Светлана Петрова и Елена Иванова играли в подвижные игры, рисовали на асфальте», - рассказали в пресс-службе.

Закончилась акция вручением сладких призов и мягких игрушек.