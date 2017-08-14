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Общество

Кампания по вакцинации против гриппа начнётся в Псковской области в ближайшие дни

Осенняя кампания по вакцинации населения Псковской области от гриппа начнется в ближайшие дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили  в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет области по здравоохранению и фармации.

Сделать прививку от острого инфекционного заболевания можно будет бесплатно, обратившись с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования в поликлинику по месту жительства.

«На сегодняшний день в регион поступили порядка 175 тыс. вакцин для взрослых (97% от плана), и ожидается поступление противогриппозной вакцины для детей. В целом для проведения вакцинации в регионе все готово», — отметили в комитете.

Специалисты также обратили внимание граждан на необходимость соблюдения дополнительных мер по профилактике гриппа и простудных заболеваний: часто мыть руки, не допускать переохлаждения, избегать мест массового скопления людей, соблюдать режим сна и правильного питания, включить в свой рацион больше овощей и фруктов.

Прививочная кампания продлится в Псковской области до 1 ноября.

В целом, как отметили в Госкомитете, на протяжении последних лет в регионе сохраняется благополучная эпидемиологическая обстановка по гриппу.

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