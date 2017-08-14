Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук
В Великих Луках продолжается строительство автодорожного путепровода через железную дорогу. На объекте завершена надвижка металлоконструкций пролетного строения левого направления, закончены работы по удлинению пролетного строения левого направления путем укрупнительной сборки балок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
В настоящее время производится армирование монолитной железобетонной плиты проезжей части левого направления основного путепровода.
Также выполняются арматурные и опалубочные работы с последующим бетонированием конструктивных элементов на путепроводе тоннельного типа и эстакаде съезда, производится гидроизоляция конструкций.
Кроме того, строители ведут обратную засыпку подпорных стен основного путепровода с послойным уплотнением, производят прокладку наружного водопровода и ливневой канализации.