Шестой, седьмой и восьмой элемент

16:09, 14 августа 2017, ПАИ

В прокат вышел «Валериан и город тысячи планет»: самый дорогой европейский фильм, кинокомикс от Люка Бессона, который вернулся к жанру фантастического авторского блокбастера.

2700 год. Космическим федеральным агентам Валериану (Дэйн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) поручено сверхсекретное задание - доставить на станцию «Альфа» (невероятно разросшуюся МКС) зверька, именуемого Конвертером. Позже их командир (Клайв Оуэн) сообщит, что на станции образовалось аномалия, которая вот-вот всех погубит. В истории каким-то образом оказываются замешаны существа с райской планеты Мюл, которая была уничтожена во время космических войн. Агенты берутся распутать это дело.

Был когда-то такой французский режиссер по имени Люк Бессон. Жил себе хорошо, снял «Никиту», «Леона», пару фильмов про марсельского таксиста, воскресил Миллу Йовович в «Пятом элементе», а позже успешно сжёг её на костре в «Жанне Д’Арк». Потом жил наш Люк, видимо, не очень хорошо: выпустил странный для самого себя и для всех трехсерийный «мультсериал» про Артура и минипутов, «Малавиту» и сказку про женщину-флэшку в «Люси». Из всего вышеперечисленного только в последней картине кое-где проскальзывал неповторимый стиль француза. Но, как всегда и бывает с амбициозными режиссёрами, у каждого найдется своя мечта - заветная цель снять что-то настолько, по их мнению, грандиозное, что они готовы терпеть десятки лет, тратя время на разношерстные проекты.

К своей мечте - «Валериану и городу тысячи планет» - современный Бессон шел около 20 лет. Первоисточником послужил одноименный французский комикс (кто бы сомневался). Вопрос лишь в том, оправдались ли ожидания режиссера, терпение, ну и 180 миллионов долларов бюджета. Жаль, что Бессон удовлетворил только свой режиссерский голод и успокоил разбушевавшиеся давнишние амбиции, - ведь в «Валериане» не оказалось ничего, кроме скомканного сюжета и злоупотребления графикой. Выбор молодых актеров на главные роли стал, возможно, самым худшим решением француза за всю фильмографию. Играть им абсолютно нечего, отчего им приходится просто присутствовать в кадре. С образом манекена прекрасно справилась Кара Делевинь, которая динамит своего зудящего о свадьбе напарника-плейбоя и нелепо машет ногами в сторону противников. Восхищаться можно лишь шириной ее бровей и идеальной модельной внешностью. Также с трудом верится и в постоянные упоминаемые амурные похождения Валериана: на исхудавшем лице за глубокими синяками под глазами скрывается лишь подростковая пустота. Вся беготня за пришельцами, «спецоперации» и сквозная любовная тема больше напоминают «Детей шпионов» Родригеса.

Но Люк Бессон не был бы Бессоном, если не подмешал бы в весь этот разноцветный яркий фантастически-наркоманский трип своих «элементов». Символ «кейса в руке», костюмы пришельцев (один явно остался после «Пятого элемента»), приглашенные звезды, абсурдные громоздкие шлемы - он явно дает понять, что также скучает по Лилу Даллас и «мультипаспорту». Но ностальгии со временем приходит конец, ретро уже не решает, и картина начинает трещать по швам. История теряет свою целостность, дробясь на малые и унылые эпизоды, связь которых с основной сюжетной линией, похоже, не так уж и важна, так что все это наводит на мысли о необходимости заполнять хронометраж. Фантастическая скукота. Не спасает даже Рианна в роли кальмароподобного оборотня «Пузырика», несмотря на все старания и самопародию на провальное камео в «Морском бое».

Бессон пытается угодить всем и каждому. Но попытки вернуть зрителей в беззаботное детство оказываются не слишком эффективны, и тогда француз пытается разговаривать о серьезном. Геноцид невинных инопланетян, случайно втянутых в космические межзвездные войны, отсылает к реальным военным конфликтам, еще раз повторяя постулаты о том, что война - есть абсолютное вселенское зло. А сильнейшее оружие против зла - это любовь: вот излюбленная тема Бессона. Но в отличие от того же «Пятого элемента», в «Валериане» Бессон почему-то демонстративно разжевывает эту мысль, используя и без того не выдающиеся диалоги героев.

Отбросив весь скептицизм и претензии к пенсионеру-французу, забыв про скомканный и примитивный донельзя сюжет, картонных и бездушных персонажей, можно получить свое заслуженное guilty pleasure: с изобретательными красочными мирами, поражающей воображение (хоть и тоскливой) графикой и милыми зверьками, какающими жемчугом, а также ретро-современной эстетикой «Пятого элемента». Возможно, Люк Бессон мог бы остановиться на «Люси», но ведь мечты и амбиции нужно реализовывать, а у каждой «Люси» должен быть свой «Валера».