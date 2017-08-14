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Имущество 79 псковичей арестовано за долги

Судебные приставы арестовали имущество 79 псковичей-неплательщиков налогов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области. Стоимость арестованного оценивается в 2 миллиона 361 тысячу рублей.

Под арест попали пять автомобилей должника, а также телевизоры, компьютеры, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны. После беседы с судебными приставами некоторые должники произвели оплату  или предоставили документы об оплате на  сумму 5 миллионов рублей. По итогам рейда 277 исполнительных производств подлежат окончанию. 185 должников получили требование о явке к судебному приставу-исполнителю. У 91 должника составлены акты осмотра имущества, у 44-х - установлены источники получения дохода. Около 300 должников не проживают по указанному адресу в исполнительном листе, по таким производствам будет проводиться дополнительная работа.

Рейды судебных приставов-исполнителей являются регулярной мерой по взысканию задолженностей. Каждую неделю приставы посещают квартиры должников по определённой категории исполнительных производств.

Узнать о своих долгах можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

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