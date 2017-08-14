Завершилась газификация псковского микрорайона Соколицы

15:09, 14 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 14 августа, в микрорайоне Пскова Соколицы прошло торжественное мероприятие: в дома местных жителей пришёл природный газ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, право зажечь горелку было предоставлено главе Пскова Ивану Цецерскому и депутату Псковской городской Думы по округу Григорию Стороненкову.

Иван Цецерский отметил, что сегодняшнее событие - это хорошая перспектива для развития коттеджного поселка: «Здесь планируется строительство еще 580 домов, детского сада, торгового центра. Район станет по-настоящему обжитым». Он также добавил, что жители проявляют активную позицию и озвучивают вопросы дальнейшего развития инфраструктуры в микрорайоне.

Григорий Стороненков подчеркнул, что газификация этого микрорайона является удачным примером взаимодействия инвестора с городскими властями. Депутат выразил уверенность, что коттеджное строительство станет более доступным, если будут созданы инвестиционные площадки, где будут реализовываться не только земельные участки, но и соответствующая инфраструктура.

Жители поделились с представителями городской власти планами по благоустройству микрорайона. Так, здесь необходимы асфальтирование дорог, организация уличного освещение, автобусное сообщение. Григорий Стороненков предложил местным жителями рассмотреть возможность благоустройства общественных территорий микрорайона в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Иван Цецерский по просьбе жителей поручил Управлению городского хозяйства проработать вопрос обеспечения микрорайона уборкой и другими услугами городских служб.

Гости посетили дом, который был газифицирован первым в микрорайоне. Хозяйка - многодетная мама Светлана Андреева - в торжественной обстановке зажгла огонь на газовой плите, после чего пригласила гостей за стол.

Отметим, микрорайон Соколицы расположен на пересечении Гдовского шоссе и объездной дороги «Северного обход Пскова». В данный момент завершено строительство первой очереди проекта газоснабжения микрорайона: проведен трубопровод высокого давления, протяженностью 1,3 км от Ваулиногорского шоссе и трубопровод среднего давления протяженностью 0,4 км по улице Освободителей. Проект согласован газоснабжающей организацией. Газопровод сдан в эксплуатацию.