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Политика

Единороссы призывают партии подписать соглашение «За честные выборы» и строго его соблюдать

Заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Виктор Селиверстов озвучил призыв ко всем политическим партиям, которые выдвинули своих кандидатов на выборы 10 сентября, подписать соглашение «За честные выборы» и строго его соблюдать, не допуская в своей кампании никаких «черных технологий». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения «Единой России».

По словам Виктора Селиверстова,  выборы должны быть открытыми, честными и прозрачными, чтобы ни у кого не возникло сомнений в легитимности голосования. «Поэтому мы призываем и свои региональные отделения, и наших оппонентов вести кампанию честно и открыто, не допуская «черных технологий». От этого зависит в первую очередь отношение людей к предстоящим выборам, то, с каким настроением они придут на избирательные участки и придут ли», – отметил он.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» напомнил, что практика подписания соглашений о честных выборах между политическими партиями существует давно, она была введена «Единой Россией»: «Рассчитываем, что и на этих выборах партии, которые подпишут такое соглашение, будут его неукоснительно придерживаться».

Виктор Селиверстов также рассказал, что на сегодняшний день утверждены региональные предвыборные программы во всех территориях, где пройдут выборы. «Все предвыборные программы наших отделений основываются на программе партии, с которой мы шли на парламентские выборы в 2016 году, при этом в них делается упор на региональной составляющей, партийных проектах, которые реализуются в регионах, тех задачах, которые поставили избиратели в ходе встреч с кандидатами – в том числе и в ходе предварительного голосования».

Он особо подчеркнул, что все кандидаты, которых партия выдвигает на предстоящие выборы, были определены в ходе предварительного голосования – «открытой процедуры, когда каждый гражданин страны мог прийти на счетный участок и проголосовать за понравившегося ему кандидата»: «Формируя наши предвыборные списки, мы опирались на мнение людей, высказанное ими в ходе предварительного голосования 28 мая. Поэтому в списках «Единой России» только те, кто сумел пройти предварительное голосование».

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