Президент России встретился с губернатором Псковской области

15:21, 14 августа 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Псковской области Андреем Турчаком.

Как сообщает официальный сайт Кремля, на встрече обсуждалась ситуация в регионе в 2016 году и в первом полугодии 2017-го. Губернатор доложил также о ходе выполнения поручений президента по решению кадрового вопроса в сфере здравоохранения и по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Кроме того, рассматривались обращения, поступившие от жителей Псковской области в ходе «Прямой линии» с главой государства.