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Политика

Президент России встретился с губернатором Псковской области

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Псковской области Андреем Турчаком.

Как сообщает официальный сайт Кремля, на встрече обсуждалась ситуация в регионе в 2016 году и в первом полугодии 2017-го. Губернатор доложил также о ходе выполнения поручений президента по решению кадрового вопроса в сфере здравоохранения и по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Кроме того, рассматривались обращения, поступившие от жителей Псковской области в ходе «Прямой линии» с главой государства.

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