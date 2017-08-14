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Экономика

Андрей Турчак охарактеризовал президенту экономическую ситуацию в регионе

Губернатор Псковской области Андрей Турчак охарактеризовал президенту РФ Владимиру Путину экономическую ситуацию в регионе, назвав её стабильной. Об этом по итогам рабочей встречи 14 августа Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе главы государства.

«Год 2016-й и первое полугодие 2017-го закончили в принципе неплохо. Есть динамика по промышленному производству, на уровне пяти процентов мы плюсуем, и по сельскому хозяйству традиционно на 25, - уточнил губернатор. - По инвестициям стали прибавлять, я вам в прошлый раз докладывал о реализации проекта особой экономической зоны «Моглино». На сегодняшний день два завода уже построены, запуск производства планируется на сентябрь».

Андрей Турчак отметил, что запускаться будет финская фабрика по производству промышленных лаков и красок, которые работают в агрессивной среде. Второй завод с полностью российским капиталом - «Сибирский гостинец», который производит сублимированные ягоды, фрукты.

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