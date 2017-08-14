В Пскове пройдет акция «Задай вопрос участковому!» 16 августа

18:03, 14 августа 2017, ПАИ

16 августа в Пскове состоится информационно-пропагандистская акция «Задай вопрос участковому!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акция пройдет в Пскове на Октябрьской площади с 16:00 до 18:00 часов. Во встрече примут участие руководство УМВД России по Пскову, представители администрации города, а также члены Общественного совета при УМВД.

Жители и гости города смогут задать вопросы, касающиеся деятельности участковых уполномоченных и органов внутренних дел в целом.