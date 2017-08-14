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Общество

В Пскове пройдет акция «Задай вопрос участковому!» 16 августа

16 августа в Пскове состоится информационно-пропагандистская акция «Задай вопрос участковому!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акция пройдет в Пскове  на Октябрьской площади с 16:00 до 18:00 часов. Во встрече примут участие  руководство УМВД России по Пскову, представители администрации города, а также члены Общественного совета при УМВД.

Жители и гости города смогут задать вопросы, касающиеся деятельности участковых уполномоченных и органов внутренних дел в целом.

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