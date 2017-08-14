6 школ и 11 детсадов Пскова прошли приёмку после ремонтов

16:43, 14 августа 2017, ПАИ

14 августа в Пскове продолжила работать муниципальная комиссия по приемке образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В состав проверяющей комиссии под руководством начальника Управления образования Игоря Прокофьева входят: сотрудники Управления образования, отдела надзорной деятельности Госпожнадзора, санитарного надзора Управления Роспотребнадзора, УФСБ, представители городского Совета родительской общественности, комиссии по делам несовершеннолетних УМВД.

Комиссия оценила подготовку школ: № 1, 2, 9, 17, 11, 18, вечернюю школу №1 и 11 детских садов. Члены комиссии проверяли состояние здания и территории, готовность учебных кабинетов и библиотеки к образовательному процессу, состояние столовой, медицинского пункта, спортивного зала, санузлов, противопожарное состояние и антитеррористическую защищенность.

Осмотрев школы, члены комиссии оценили объем и качество проделанной работы, отметив, что педагогические коллективы, технические работники, родители учащихся и дошкольников очень ответственно подошли к подготовке своих учреждений. Проведены косметические ремонты классов, коридоров, спортивных залов и столовых. Во многих учебных заведениях установлены пластиковые окна. Кроме того, в ряде учреждений проведена модернизация системы отопления, отремонтированы кровли зданий.

По итогам сегодняшнего дня работы комиссии все осмотренные образовательные учреждения получили положительную оценку. В ряде учреждений продолжаются текущие ремонты, завершение которых запланировано на конец августа.

Педагоги, в свою очередь поблагодарили Управление образования и городские власти за внимание и материальную помощь, которые оказываются образованию, а также тех родителей, которые поддержали коллективы образовательных и дошкольных учреждений к новому учебному году.

Так, в школе №1 на выделенные деньги из муниципального бюджета были заменены инженерные коммуникации, во №2 школе отремонтирован пол и потолок в кабинете физики, также проведен ряд электромонтажных работ, в №9 школе заменили полы в нескольких кабинетах, в №17 школе отремонтировали санузел, в №11 школе муниципальные средства пошли на замену окон, в №18 школе произведен косметический ремонт классов и рекреационных зон.

Добавим, в соответствии с утвержденными графиками, приемка образовательных организаций области должна быть завершена до 17 августа 2017 года.

Отметим, всего в рамках муниципальной программы на подготовку школ и детских садов к 1 сентября в 2017 году было выделено более 35 миллионов рублей. Из них 8 миллионов - это средства, направленные на установку новых, соответствующих всем стандартам безопасности и экологичности, пластиковых окон в рамках программы «500 окон», которая была разработана по предложению Главы Пскова Ивана Цецерского. Средства на эти цели поступили в 27 учреждений: 14 детских садов, 12 школ, 1 учреждение дополнительного образования.

Напомним, в муниципальную систему образования входит 28 школьных общеобразовательных учреждений, в которых занимаются свыше 23-х тысяч детей, 56 дошкольных учреждений с 11 тысячами воспитанников, 6 учреждений дополнительного образования, которые посещают около 17 тысяч детей. Всего в школы и детские сады 1 сентября 2017 пойдут более 50 тысяч детей.