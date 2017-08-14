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Общество

Псковичи поздравили жителей Луги с Днём города

В Луге (Ленинградская область) прошли мероприятия, посвященные празднованию дней города. 12 августа городу исполнилось 240 лет. В торжествах приняла участие псковская делегация, которую возглавил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Программа празднования началась с торжественной церемонии открытия памятника основательнице города Луги - императрице Екатерине II. В праздничном шествии по центральной улице Луги прошли представители приглашенных делегаций, Почетные граждане города, ветераны, работники крупнейших организаций, учащиеся школ, воспитанники детских садов.

От имени главы города Ивана Цецерского Владимир Воробьев поздравил жителей Луги с праздником и вручил руководителю администрации Лужского муниципального района Олегу Малащенко приветственный адрес и памятный подарок. «День рождения города - замечательный праздник, объединяющий всех, кому дорога Луга. Псков дорожит теми партнерскими отношениями, которые сложились между нашими муниципалитетами. От имени псковичей выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между муниципалитетами», - заключил Владимир Воробьев.

Добавим, что праздничной программе были концерты, ярмарки, мастер-классы, конкурсы. На различных праздничных площадках прошли детские праздники, выступили фольклорные и рок-коллективы города и области, клуб исторической реконструкции «Ульвгард» с показательными боями.

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