На 9 тыс. рублей оштрафовала рыбоохрана браконьеров на псковских водоёмах

17:02, 14 августа 2017, ПАИ

За неделю с 7 по 13 августа госинспекторы Росрыболовства выявили в Псковской области 11 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

На браконьеров были наложены штрафы на общую сумму 9 тыс. рублей, взыскать за неделю удалось 14,5 тыс. рублей.

У нарушителей инспекторы изъяли 8 килограммов водных биоресурсов и 21 незаконное орудие лова.

В целом по Северо-Западу России инспекторы Росрыболовства выявили 160 административных правонарушений и наложили штрафов на общую сумму 440 тыс. рублей.