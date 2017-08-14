Выставка, посвященная бездомным животным, открылась в областной библиотеке

20:24, 14 августа 2017, ПАИ

Псковская областная библиотека проводит книжную выставку «Братья наши меньшие», посвященную Всемирному дню бездомных животных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

На выставке представлены издания об истории возникновения собак и кошек как биологического вида, истории приручения домашних питомцев человеком, уходе и лечении, особенностях многочисленных пород и их роли в жизни человека.

Книга «Собака от носа до хвоста: что она видит, чует и знает» Александра Горовица – призыв увидеть мир с высоты собачьего носа, мысленно обрасти шерстью и отпустить хвост. Американский профессор психологии и когнитивистики написал лирический рассказ о перцептивных и когнитивных способностях собак. "Вы наконец узнаете, чем занимается ваша собака, когда остается дома одна; почему она с упоением преследует велосипедистов; дождевик какого цвета предпочитает; означают ли любовь ее «поцелуи» и стыдно ли ей за изгрызенные ботинки. Словом, вы поймете, каково это – быть собакой. И больше не сможете смотреть прежними глазами на собак, людей и других животных", - уверяют в библиотеке.

На выставке также представлен бестселлер Э.-М. Кремер, признанного интернационального эксперта-кинолога, «Полная энциклопедия пород собак. 438 пород». В издании приведены все сведения, известные науке о происхождении, характере и наклонностях каждой породы. Здесь также есть рассказ «Спасенные», который не оставит равнодушным ни одного любителя животных. Автор, Джин Горант, рассказывает о самом громком и шокирующем преступлении, связанном с жестоким обращением с животными, раскрытом в США, о тяжелых судьбах собак, участвовавших в собачьих боях, а также людях, которые предприняли беспрецедентную попытку их спасти.

Книга В. Круковера «Мой пёс и я: азы дрессировки и не только» поможет во всем, что связано с выбором и воспитанием щенка, откроет секреты разнообразной дрессировки, включая цирковую, расскажет, как правильно ухаживать за щенками, тренировать, чем кормить, и даже объяснит, как оказать первую помощь своему питомцу.

В пособии «Кошки: Породы. Повадки. Уход. Разведение» даже искушенные знатоки кошек откроют немало нового, интересного, занимательного. Бербель Гербер в увлекательной и оригинальной форме рассказывает о происхождении, породах, повадках кошки. Издание снабжено индексацией и подробным описанием более чем пятидесяти пород кошек, признанных Международной фелинологической федерацией (ФИФе). «Притчи о котиках и других животных» Е. Цымбурской наполнены самыми трогательными историями о животных.

Работа выставки продлится до 31 августа.

