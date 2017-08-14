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Общество

176 правонарушителей задержали сотрудники частной охраны в Псковской области

В Пскове прошло совещание с руководителями частных охранных организаций. В нём приняли участие представители отдела Росгвардии по Псковской области и регионального УМВД.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отдела Росгвардии, участники совещания рассмотрели вопросы взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными органами, были доведены изменения в законодательстве, определены совместные задачи по обеспечению общественного порядка на территории Псковской области.

С начала года работниками частных охранных организаций принято участие в задержании 176 правонарушителей, из которых 111 задержаны по подозрению в совершении преступлений. В настоящее время на территории Псковской области зарегистрированы 85 частных охранных организаций. Численность лицензированного персонала негосударственных структур безопасности составляет 1 тыс. 718 человек. Под охраной ЧОО находится 3 тыс. 864 объекта. 

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