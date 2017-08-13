Юные футболисты из Пскова обыграли краснодарский «Стандарт» на всероссийском турнире

17:26, 14 августа 2017, ПАИ

12 августа в Краснодаре стартовал Всероссийский финал турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola», в котором принимают участие лучшие непрофессиональные футболисты в возрасте 12-13 лет со всей страны. Псковскую область на соревнованиях представляет команда «Стрела-2», которая обыграла всех соперников в финальных матчах регионального турнира.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы Кубка, 13 августа псковичи в рамках I тура группового этапа соревнований провели встречу с командой «Стандарт» из Краснодарского края. «Стрела-2» выиграла этот матч со счётом 9:0.

Также в рамках группового этапа ребятам из Псковской области предстоит сразиться с командами «Звезда» из Ростова-на-Дону и «Штурм» из Саратовской области.

Борьбу за победу во всероссийском финале продолжат команды, занявшие первые места в своих группах и вышедшие в плей-офф.

В 2017 году победители областных соревнований турнира «Кожаный мяч» впервые отправились сразу на объединенные всероссийские состязания. Всего в федеральных соревнованиях принимают участие 70 команд из различных регионов России. Главным призом для победителей федерального турнира в средней возрастной группе станет возможность посетить товарищеский матч с участием национальной сборной России.

Отслеживать результаты соревнований и следить за командой можно в режиме онлайн на официальном сайте «Кожаного мяча»: http://www.club-km.ru/. Здесь же собрана вся полезная информация о правилах и этапах турнира. Также информация о ходе соревнований публикуется в официальном сообществе турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» в социальной сети «ВКонтакте».