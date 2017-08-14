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Общество

Цветы из Испании, Израиля и Нидерландов запретили ввозить в Псковскую область

13 августа в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки на российско-латвийской границе в Псковскую область запрещён ввоз горшечных растений, срезов цветов и свежей зелени в количестве более 63 тысяч штук из Испании, Израиля, Нидерландов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета – отсутствие фитосанитарного сертификата на партию срезов цветов в количестве более 23 тысяч штук, выращенных в Кении. Решение о запрете принято в соответствии с законодательством РФ.

Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

Запрещенная к ввозу партия возвращена на сопредельную территорию.

 

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