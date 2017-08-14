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Общество

20 тонн картофеля с недействительными документами пытались ввести из Белоруссии в Псковскую область

В контрольном пункте  деревни Лобок (Невельский район) в результате проведения фитосанитарного контроля был запрещен ввоз из Белоруссии  партии продовольственного картофеля весом 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято в соответствии с законодательством РФ.

Партия картофеля возвращена в Белоруссию.

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