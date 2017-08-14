20 тонн картофеля с недействительными документами пытались ввести из Белоруссии в Псковскую область

17:54, 14 августа 2017, ПАИ

В контрольном пункте деревни Лобок (Невельский район) в результате проведения фитосанитарного контроля был запрещен ввоз из Белоруссии партии продовольственного картофеля весом 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято в соответствии с законодательством РФ.

Партия картофеля возвращена в Белоруссию.