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На прошлой неделе в Псковской области зарегистрировано 79 случаев острых кишечных инфекций

С 7 по 13 августа заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области не превысила прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрировано 79 случаев острых кишечных инфекций, в том числе в Пскове - 42 случая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По поводу укусов клещей в лечебные организации области обратились 144 человека, в том числе 33 ребенка. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» исследовано 74 клеща, снятых с людей. В 11 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

За неделю выполнено 148 лабораторных (микробиологических) исследований воды, из них 15 не соответствуют требованиям; 70 смывов, все соответствуют требованиям, взяты 27 проб пищевых продуктов, все соответствуют требованиям.

Сотрудники управления составили 52 протокола об административных правонарушениях. Выдано семь предписаний об устранении нарушений и 13 представлений.

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