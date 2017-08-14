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Экономика

Здание банка в центре Пскова выставлено на продажу

Здание банка, расположенное в Пскове по адресу Рижский проспект, 40б, выставлено на продажу Центральным агентством залогового имущества. Как стало известно Псковскому агентству информации из объявления на сайте Avito, здание и земельный участок, на котором он находится, оцениваются продавцом в 83 миллиона 990 тысяч рублей.

Общая площадь здания - 2330,5 квадратных метров, площадь участка - 1066,28 квадратных метров. В объявлении указано, что у здания есть собственная территория под парковку, помещения находятся в отличном функциональном состоянии. «Расположение: На первой линии оживленной улицы. Здание отлично просматривается с проезжей части», - подчеркивает продавец.

«Офисные помещения отлично подойдут как для собственного бизнеса, так и для сдачи в аренду», - говорится в объявлении.

Добавим. Что на Avito есть еще два объявлении о продаже этого же объекта недвижимости. Посредники хотят получить за него, соответственно, 84 миллиона 990 тысяч и 98 миллионов 730 тысяч 756 рублей. Причем в последнем объявлении говорится, что «Указанный объект реализуется в рамках ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)», цена ниже рынка».

Напомним, в доме № 40б по Рижскому проспекту долгое время располагался «Псковбанк». После продажи в 2013 году он сменил вывеску на «Евросиб банк». В 2014 году Центробанк отозвал лциензию у «Евросиб банка» и он был закрыт. 

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